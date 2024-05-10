Afyonkarahisar'da Tartışma Sonucu Bıçakla Öldürülen Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren çoban gözaltına alındı.

İddiaya göre, M.A, Örenkaya köyündeki arazisinde traktörle çalıştığı sırada yanında çalıştırdığı çoban M.M. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çoban, M.A'yı boynundan bıçakla yaralayarak kaçtı.

Yaralı M.A, kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan M.M'yi saklandığı tarlada gözaltına aldı.