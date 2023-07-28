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Afyonkarahisar'da tarlaya devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada hayati tehlikesi bulunan bir yaralı hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

M.C.K. (19) idaresindeki 16 VU 960 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Kayıhan beldesi yakınlarında tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki B.K. (33) yaşamını yitirdi, sürücü ile araçtaki M.K. (53), K.K. (42), G.K. (15) ve G.K. (13) yaralandı.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Kayıhan Güncel Haberler

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