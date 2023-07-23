Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 8'e yükselirken, ölenlerden ikisinin kardeş olduğu belirtildi. 7 vatandaşın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, Çay ilçesi çıkışında dün akşam saatlerinde meydana geldi. B.K. idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki şarampole girip, ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada tarım işçisi olarak çalıştıkları bahçeden dönen işçilerden Salih Akkuş, Ünal Can Akkuş, Güllüzar Balamut, Menekşe Cingöz, Neriman Turguteli, Huriye Köker, Perihan Bayar ve Aysun Çetin yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin 7'si Çay Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından gözyaşları arasında toprağa verilirken, Perihan Bayar'ın cenazesinin ise yarın toprağa verileceği öğrenildi. Kazada ölen Salih ve Ünal Can Akkuş'un kardeş olduğu ve birkaç haftadır kiraz toplama işinde çalıştıkları belirtildi.

Cenaze törenlerine Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek ve İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de katıldı. - AFYONKARAHİSAR