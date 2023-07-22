Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü, 8 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada, minibüs şarampole devrildi ve olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayı gören bir tanık, minibüsteki yaralıları çıkardıklarını ve durumlarının kötü olduğunu belirtti. Ölenler tarım işçileriydi.