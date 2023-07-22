Afyonkarahisar'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 3 ölü, 11 yaralı
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Çay ilçesi Pınarkaya köyü mevkiinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda, ilk belirlemelere göre minibüsteki 3 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel