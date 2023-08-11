Afyonkarahisar'da tarım arazisine giren otomobilde 5 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde A.T idaresindeki bir otomobil, tarım arazisine girdi ve içindeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın sandıklı ilçesinde tarım arazisine giren otomobildeki 5 kişi yaralandı.
A.T idaresindeki 03 LL 330 plakalı otomobil, Ürgüp köyü yakınlarında tarım arazisine girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan A.T (37), A.T (23), Z.T. (42), B.T. (18) ve Y.Ö (54) Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel