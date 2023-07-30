Afyonkarahisar'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kapalı pazar yeri yanında bulunan tarım arazisinde çıkan yangın korkuttu.

Sandıklı ilçesi Çay Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın hasadı yapılmış olan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saman balyalarının tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyük bir alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çevrede evi bulunan bir vatandaş da traktörü ile yangın çıkan tarlayı sürerek yangının büyümesini engelledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR