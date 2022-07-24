Afyonkarahisar'da tarım aracının çarptığı bisikletli çocuk yaralandı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım aracı diye tabir edilen "Patpat"ın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarım aracı diye tabir edilen "Patpat"ın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı. M.A. idaresindeki tarım aracı, Dipevler Mahallesi Hamamyolu Sokak'ta bisikletli B.E'ye (7) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan B.E, Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Güncel Haberler

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