Afyonkarahisar'da Tarım Aracı Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen tarım aracı kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayalığa çarpmasıyla meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak bir kişi kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının kayalığa çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
K.T. (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, Balçıkhisar-Yıprak köy yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybermesi sonucu yol kenarındaki kayalığa çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü ile araçtaki M.S.S (19) ve K.R.E. (18) yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan M.S.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.