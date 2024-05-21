Afyonkarahisar'da Tarihi Heykel Ele Geçirildi, 3 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tarihi eser olduğu değerlendirilen heykelin ele geçirildiği hafif ticari araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçesinden Dinar ilçesine tarihi eser getirilip satılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen hafif ticari aracı Yıprak köyü yakınlarında durdurdu.

Savcılık izni sonrası araçta yapılan aramada 30 santimetre eninde 90 santimetre yüksekliğinde alt kısmının dört cephesinde insan başı figürü olan üst kısmında pars başlığı olduğu değerlendirilen heykel ele geçirildi.

Araçtaki İ.Ö, F.A. ile S.K. gözaltına alındı.