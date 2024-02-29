Afyonkarahisar'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser ve uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Atlıhisar ve Ağzıkara köylerindeki adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 2 kök Hint keneviri, kenevir tohumu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 141 sikke, 172 tarihi obje, 2 metal arama dedektörü ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.