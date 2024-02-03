Afyonkarahisar'da Tarihi Eser Operasyonu: 175 Sikke ve 6 Obje Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ve 6 obje ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Afyonkarahisar'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ile 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.Ö'nün elinde bazı tarihi eserler bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezinde durdurduğu H.Ö'nün aracında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 175 sikke ve 6 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.