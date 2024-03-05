Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlı köyü mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, E.K. (51), A.Ö. (50), H.D. (50) ve M.Ö'yü (45) gözaltına aldı.

Operasyonda, kürek, kazma, jeneratör ve el feneri ele geçirdi.