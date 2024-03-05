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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, define aramak için izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda kürek, kazma, jeneratör ve el feneri gibi malzemeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlı köyü mevkisinde define aramak için izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, E.K. (51), A.Ö. (50), H.D. (50) ve M.Ö'yü (45) gözaltına aldı.

Operasyonda, kürek, kazma, jeneratör ve el feneri ele geçirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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