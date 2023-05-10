Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bolvadin ilçesi, Derekarabağ köyünde Ü.K'nin elinde tarihi eser olduğu yönünde bilgi aldı.
Ü.K'nin evinde yapılan aramada 76 elmalı sikke ele geçirildi.
Ü.K, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel