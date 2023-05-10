Üye Girişi
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bolvadin ilçesi, Derekarabağ köyünde Ü.K'nin elinde tarihi eser olduğu yönünde bilgi aldı.

Ü.K'nin evinde yapılan aramada 76 elmalı sikke ele geçirildi.

Ü.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title