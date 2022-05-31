Afyonkarahisar'da taraflar TSK Mehmetçik Vakfına bağış şartıyla uzlaştı - Haberler

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Afyonkarahisar'da taraflar TSK Mehmetçik Vakfına bağış şartıyla uzlaştı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da taraflar TSK Mehmetçik Vakfına bağış şartıyla uzlaştı

Afyonkarahisar'da bir kişi, kendisini darbettiğini öne sürdüğü şüpheli hakkındaki şikayetlerinden TSK Mehmetçik Vakfı'na 500 lira bağış yapması şartıyla vazgeçti.

Afyonkarahisar'da bir kişi, kendisini darbettiğini öne sürdüğü şüpheli hakkındaki şikayetlerinden TSK Mehmetçik Vakfı'na 500 lira bağış yapması şartıyla vazgeçti.

Enes İrfan C, tartıştıkları Arda Hüseyin T'nin kendisini darbettiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında tehdit suçlamasının uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede müştekiler, şüphelinin kendilerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına 500 lira bağışta bulunmasını istedi.

Şüpheli velisi M.T, uzlaşma kapsamında TSK Mehmetçik Vakfına 500 lira bağışta bulundu.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Karahisar Mehmetçik TSK Güncel Haberler

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