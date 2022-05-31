Afyonkarahisar'da taraflar TSK Mehmetçik Vakfına bağış şartıyla uzlaştı - Haberler

Afyonkarahisar'da bir kişi, kendisini darbettiğini öne sürdüğü şüpheli hakkındaki şikayetlerinden TSK Mehmetçik Vakfı'na 500 lira bağış yapması şartıyla vazgeçti.

Enes İrfan C, tartıştıkları Arda Hüseyin T'nin kendisini darbettiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Soruşturma kapsamında tehdit suçlamasının uzlaşmaya tabi olması dolayısıyla dosya, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede müştekiler, şüphelinin kendilerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfına 500 lira bağışta bulunmasını istedi.

Şüpheli velisi M.T, uzlaşma kapsamında TSK Mehmetçik Vakfına 500 lira bağışta bulundu.