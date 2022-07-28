Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı aranıyor - Haberler

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Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı aranıyor

Afyonkarahisar'da tabancayla 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan zanlı aranıyor

Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Afyonkarahisar'da tabancayla bir kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman K, Çobanlar ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulunun önünde hizmetli olarak çalışan Ramazan A'yı tabancayla öldürdü.

Cinayetin ardından olay yerinden Işıklar beldesindeki Hürriyet Mahallesi'ne, eşinin çalıştırdığı köfteci dükkanına giden Süleyman K, burada aynı tabancayla karısı Z. K. ile B.B'yi yaraladı.

Yaralanan Z.K. ile B.B, ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanlar ilçesinde emniyet, Işıklar beldesinde jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Şüpheli Süleyman K, polis ve jandarma ekiplerince aranıyor.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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