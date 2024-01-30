Afyonkarahisar'da Tabancadan Çıkan Ateş Sonucu Yaralanan Kişi Tedavi Altına Alındı
Afyonkarahisar'da bir kişi, evinde temizlediği tabancasının kazara ateş alması sonucu yaralandı. Yaralı kişi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Afyonkarahisar'da tabancasının ateş alması sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erenler Mahallesi'nde U.A, evinde kurusıkıdan bozma tabancasını temizlerken kazara ateş aldı.
U.A'nın bacağından yaralandığını gören arkadaşı Ö.K, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan U.A'nın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.