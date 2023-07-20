Afyonkarahisar'da hırsızlık ihbarı üzerine yapılan operasyonda, K.B'nin aracında pompalı tüfek ve uyuşturucu, M.G'nin üst aramasında ise metamfetamin ve bıçak bulundu. İki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde hırsızlık ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Eve balkondan girmeye çalışan K.B, polislere yanlış anlaşıldığını aktardı.

Bunun üzerine K.B'nin aracında yapılan aramada, pompalı tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki M.G'nin üst aramasında ise bir miktar metamfetamin ile bıçak bulundu.

Ekipler, iki kişi hakkında adli işlem yaptı.