Afyonkarahisar'da "Suyun Mevsimleri" belgeseli çekildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da "Suyun Mevsimleri" belgeseli çekildi

AA - Canan Tükelay - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da

Afyonkarahisar'da 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Suyun Mevsimleri" belgeseli hazırlandı.

Afyonkarahisar'da 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla "Suyun Mevsimleri" belgeseli hazırlandı.

Videoyu hazırlayan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz, AA muhabirine, suyun farklı mevsimlerde Afyonkarahisar'da farklı coğrafyalarda ve alanlardaki akışını, güzelliğini yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Bahardan sonra yaz, sonbahar ve kışın bir yıl boyunca çektikleri farklı su ortamlarındaki görüntüleri bir araya getirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Projenin ismini de Suyun Mevsimleri verdik. Aynı farklı mevsimlerde olduğu gibi aslında insanın yaşantısında olduğu gibi suyun da farklı mevsimlerde farklı özellikleri var. Kışın kar yağdığında ya da baharda özellikle daha coşkun bir akışını görüyoruz. Suların toplandığı ya da akışının olduğu farklı yerlerde de çekimler yapmaya çalıştık. Suya her geçen gün daha çok ihtiyacımız var."

AA / Canan Tükelay - Güncel

Dünya Su Günü, Karahisar, 22 Mart, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title