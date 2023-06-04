Afyonkarahisar'da SUV aracı elektrikli bisiklete çarptı: 3 çocuk yaralandı

Afyonkarahisar'da SUV aracın çarptığı elektrikli bisikletteki 15 ve 14 yaşlarındaki üç çocuk yaralandı. Olayın ardından kaçan araç sürücüsü aranıyor.

Olay, kent merkezi Filli Kavşak civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.T. (15), yönetimindeki elektrikli bisiklete kavşaktan geçtiği esnada plakası belirlenemeyen SUV bir araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile elektrikli bisiklet sürücü ile üzerinde yolcu olarak bulunan E.T. (15) ve B.U. (14) yere düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda 112 Acil servis ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olay sonrası kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünün yakalanması için ise çalışma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR