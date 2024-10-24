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Afyonkarahisar'da Suudi Arabistan ve Bahreyn'den Seyahat Acenteleriyle Turizm Görüşmeleri

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Afyonkarahisar, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den gelen seyahat acenteleri yöneticileri ile turizm görüşmeleri gerçekleştirdi. Valilik ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle düzenlenen üç günlük gezide, bölgenin turizm potansiyeli tanıtıldı.

Afyonkarahisar'da Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve termal otel yetkilileri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den seyahat acentelerinin yöneticileriyle kentin turizmine yönelik görüşmeler gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğinde, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den kente gelen bir grup seyahat acentesinin yöneticisi üç günlük geziyle kenti tanıdı.

TÜRSAB ve termal otel yetkilileri, Afyonkarahisar turizmi için Suudi Arabistan ile Bahreyn'den gelen seyahat acentesi yöneticileriyle karşılıklı görüşmeler yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, toplantıda, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den misafirleri Afyonkarahisar'da ağırlamak istediklerini söyledi.

Uluslararası turizm için Afyonkarahisar'ın hazır olduğunu aktaran Altın, "Kentteki otellerimizde dost ve kardeş Suudi Arabistan ile Bahreyn'li misafirlerimizin toplumsal ve sosyolojik hayatı için uygundur. Dünya küçük, her zaman bir araya gelmemiz mümkün. Göndereceğiniz misafirleri en iyi şekilde ağırlayacağız."

TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel de ziyaretçilere, kentin doğası ve termal sularının şifasından yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.

TGA tarafından hazırlanan sunumların izlenmesi sonrası, TÜRSAB ve termal otel yetkilileri, Suudi Arabistan ve Bahreyn'den gelen seyahat acentesi temsilcileriyle karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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