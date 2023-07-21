Afyonkarahisar'da şüpheli yakalandı, uyuşturucu ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yapılan uygulamada araması bulunan bir şüpheli yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve kullanma aparatları ele geçirildi. Yaralıların olduğu bir trafik kazası da yaşandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde araması bulunan şüpheli, uygulama noktasında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balmahmut köyü yakınlarında yaptığı uygulamada durdurulan araç sürücüsü R.T'nin "Birden fazla kişi ile yağma" suçundan hakkında yakalama kararı olduğunu tespit etti.

Araçta yapılan aramada, 20 sentetik hap, hassas terazi, bir miktar esrar ve metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki A.A'nın uyuşturucunun etkisinde olduğunu ve D.M'nin ise yabancı uyruklu olduğunu ve vizesinin geçtiğini belirledi.

Araması bulunan R.T, cezaevine, yabancı uyruklu D.M, Kütahya Geri Gönderme Merkezine teslim edildi, A.A, ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

A.Y, (21) idaresindeki 03 AEY 571 plakalı lastiği patlayan otomobil, Salar Kavşağı'nda refüje çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki İ.Y, (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.