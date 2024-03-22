Afyonkarahisar'da Sulama Kapakları Çalındı, 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sırakapı Mahallesi Bedesten mevkisinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait 4 sulama kuyusunun demir kapağının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede yaptığı araştırmada, şüphelilerin O.Ç ile F.Ç, olduğunu belirledi.

Yakalanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda hurdacıya satılan kapaklar alınarak DSİ, yetkililerine teslim edildi.

Gözaltına alınan O.Ç. ile F.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.