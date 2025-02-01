Afyonkarahisar'da Su Ürünleri Denetimleri Sürüyor

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünlerinde sürdürülebilirlik için göl, gölet ve baraj göllerinde denetimlere devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, su ürünleri denetim ekiplerince göl, gölet ve baraj göllerinde aralıksız olarak denetim yapıldığını belirtti.

Su ürünleri denetim ekipleri, Afyonkarahisar Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu kapsamda alınan ihbarlar üzerine Akdeğirmen Barajı'nda 50 takım, 10 bin metre uzunluğunda ağ ele geçirdi.

Parlak, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın desteğiyle iç suların ve ürünlerin daha fazla korunması için tüm göl ve göletlerde denetimlerin hız kesmeden sürdürüleceğini ifade etti.