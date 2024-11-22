Afyonkarahisar'da Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Düzenleniyor

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Türkiye Yüzyılında Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Çalışmaları" gerçekleştiriliyor.

Kurumun Eğitim Salonu'nda düzenlenen atölye çalışmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ile 50 idareci ve meslek elemanı katıldı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın sosyal hizmet uygulamalarının etkinleştirilmesi, kuruluş mesleki kapasitelerinin artırılarak ülke için iyi model uygulaması geliştirilmesine yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Bu çalışmayla, 2025'deki programına ışık tutması ve çalışmanın ulusal düzeyde yaygınlaştırılması, sosyal hizmet uygulamalarının etkinliğinin artırılarak toplumsal refahın iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine hizmet etmesi amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.