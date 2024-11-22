Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Düzenleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında, sosyal hizmet uygulamalarının etkinliğinin artırılması ve kuruluşların mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "Türkiye Yüzyılında Sosyal Hizmetlerde Fikir Atölyeleri Çalışmaları" gerçekleştiriliyor.

Kurumun Eğitim Salonu'nda düzenlenen atölye çalışmasına, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan ile 50 idareci ve meslek elemanı katıldı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın sosyal hizmet uygulamalarının etkinleştirilmesi, kuruluş mesleki kapasitelerinin artırılarak ülke için iyi model uygulaması geliştirilmesine yönelik çalışma içerisinde olduklarını belirterek, "Bu çalışmayla, 2025'deki programına ışık tutması ve çalışmanın ulusal düzeyde yaygınlaştırılması, sosyal hizmet uygulamalarının etkinliğinin artırılarak toplumsal refahın iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine hizmet etmesi amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi

 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
Macaristan Başbakanı Orban, hakkında tutuklama emri verilen Netanyahu'ya sahip çıktı

Onlarca ülke tutuklamak için sıraya girerken bir liderden destek mesajı geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi? Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet? Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları! En yeni, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 22 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Yüksek zeka belirtisi neler, nasıl tespit edilir? Üstün zeka eğitimi nasıl olmalı? 21 Kasım reyting sonuçları! 21 Kasım Perşembe AB ve Total sıralamasında en çok hangi diziler izlendi? Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.