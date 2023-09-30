Afyonkarahisar'da 'şok' uygulamasında 24 araca para cezası kesildi

Afyonkarahisar'da yapılan 'şok' uygulamasında 24 araca 14 bin 862 TL para cezası kesildi. Kent merkezinin 8 farklı noktasında gerçekleştirilen uygulamada 940 şahsın Genel Bilgi Taraması yapıldı ve 118 araç kontrol edildi.

Afyonkarahisar'da 8 farklı noktada yapılan 'şok' uygulamasında 24 araca 14 bin 862 TL para cezası kesildi.

Kent merkezinin 8 farklı noktasında güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 'Şok' uygulamasına 24 ekip ve 112 personel katıldı. 8 farklı uygulama noktalarında ve 40 işyerinde denetim yapıldığı kaydedildi. Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde 940 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden ehliyet ve ruhsat sorgulamaları yapıldı. 118 araç kontrol edilip 3 şahsa ise idari işlem yapıldığı ve 24 araca 14 bin 862 TL para cezası kesildiği kaydedildi. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR