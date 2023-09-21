Afyonkarahisar'da şok denetim: 4 araca 34 bin 721 TL para cezası

Afyonkarahisar'da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 'şok' denetimde 4 araca 34 bin 721 TL para cezası kesildi. Kent merkezinde yapılan denetimde 475 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) ve 54 aracın ruhsat kontrolleri yapıldı.

Afyonkarahisar' da güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen 'şok' denetimde 4 araca 34 bin 721 TL para cezası kesildi.

Kent merkezin de gerçekleştirilen şok uygulamasına 14 ekip ve 55 personel katıldı. 4 farklı nokta ve 20 işyerinde denetim yapıldı. Uygulama çerçevesinde 475 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) ve 54 aracın ruhsat kontrolleri yapıldı. Denetimde 4 araca 34 bin 721 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR