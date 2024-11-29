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Afyonkarahisar'da Sis, Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

Afyonkarahisar'da Sis, Ulaşımı Olumsuz Etkiledi
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Afyonkarahisar'da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Kentteki ulaşımda zorluklar yaşanırken, polis ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Afyonkarahisar'da sis, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ve çevre yollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

Polis ekipleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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