Afyonkarahisar'da Sis Görüş Mesafesini Düşürdü
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Afyonkarahisar'da görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Afyonkarahisar'da etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte, sabah saatlerinden itibaren sis etkisini gösterdi.
Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü trafikte sürücüler, araçlarıyla dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel