Afyonkarahisar'da silahlı saldırı sonucu kenevir bitkisi ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde silahlı vurulan şüphelinin evinde 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Veysel köyünde kasten yaralama olayı üzerine mağdur Y.Ö'nün evinin çevresinde yaptığı kontrolde, evin camlarının demir panjur ve siyah naylon ile kapalı olduğunu fark etti.

Ekipler, ikamette ve eklentilerinde yaptıkları aramada 45 pet bardak içerisinde ekili kenevir bitkisi, 9 lamba düzeneği ele geçirildi.

Olayın ardından şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.