Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da sakatat işiyle uğraşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da sakatat işiyle uğraşan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mezbahaneden sakatat almaya gelen C.A. (47) ile K.A. (50) aynı işi yaptıkları ve aralarında rekabet bulunan H.E, (40) H.M. (54) ve muhasebecileri H.P ile (31) karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma sonrası C.A, burada H.M'yi darbetti. Kavganın ardından C.A. ile K.A, araçla mezbahaneden ayrıldı.

H.E, H.M. ile H.P. Afyonkarahisar-Konya kara yolu Sahipata TOKİ Kavşağı'nda C.A. ile K.A'nın araçlarının önünü kesti. H.E. silahla C.A. ile K.A'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan C.A. ile K.A. ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, H.M. ile H.P'yi olay yerinde, kaçan H.E'yi Organize Sanayi Bölgesi'nde gözaltına aldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Karahisar Güncel Haberler

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