Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartışma sonucunda bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli A.A. ve yanındaki iki kişi kaçtı, polis arama çalışmaları başlattı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda, yanında 2 arkadaşı bulunan A.A. ile Ö.Ç. (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
Çevredekilerin araya girmeyesiyle Ö.Ç, akaryakıt istasyonundan uzaklaştırıldı.
Bir süre sonra tekrar akaryakıt istasyonuna gelen Ö.Ç, tabancayla A.A ve yanındaki 2 kişinin bulunduğu otomobile ateş etti.
Belinden çıkardığı tabancayla otomobilden inen A.A. da Ö.Ç'ye karşılık verdi.
Vücudunun çeşitli yerlerine 4 merminin isabet ettiği Ö.Ç. ağır yaralandı. A.A, otomobildeki 2 kişiyle olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinden 2 arkadaşıyla birlikte otomobille kaçan şüpheli A.A'yı arıyor.