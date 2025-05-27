Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 4 Tutuklama

Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 4 Tutuklama
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde iki otomobilin içinden karşılıklı ateş edilmesiyle meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde iki otomobilin içinden silahlarla karşılıklı birbirine ateş edenler, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobillerdekilerin Y.K, K.K, Y.D, Y.K. ile C.A. olduğunu belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, K.K, Y.K. ve C.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Y.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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