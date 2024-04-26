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Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 3 yaralı, 1 tutuklama

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Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi yaralandı ve zanlı tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 3 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan C.S, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Afyonkarahisar Adliyesi binasının arkasında dün çıkan silahlı kavgada, E.Ç. (47) ile oğlu A.E.Ç. (20) ve yoldan geçen T.T. yaralanmış, C.S. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Kavga Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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