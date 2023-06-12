Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı, bir kadın hafif şekilde yaralandı

Afyonkarahisar'da alacak anlaşmazlığı sonucu çıkan silahlı kavgada iki kişinin yanı sıra, olay yerinden geçen bir kadın ayağından vuruldu.

İddiaya göre olay şöyle gelişti; Afyonkarahisar'da D.Y. (20), yaklaşık 1 ay önce F.A.'dan (27), 10 bin TL borç aldı. Aradan geçen sürede söz verdiği tarihte borcunu ödemeyen D.Y. ile alacaklı F.A. arasında dün öğle saatlerinde tartışma yaşandı. Tartışmada F.A., arkadaşı A.Ç. (48) ile birlikte D.Y.'yi darbederek bölgeden ayrıldı. Olayı duyan D.Y.'nin ağabeyi A.Y. (23) ise F.A. ile konuşmak için Gazi Mahallesi 549 sokak üzerinde randevulaştı. A.Y. olay yerine arkadaşı H.H.E. ile geldi. Burada taraflar arasında çıkan tartışmada A.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle F.A.'ya ateş açtı. Çıkan arbedede yaralı halde pompalı tüfeği ele geçiren F.A., kendisini vuran A.Y.'ye ateş etti. Sokak ortasında yaşanan çatışmada F.A. ve A.Y.'nin yanı sıra olay yerinden geçen E.S. (58) adlı kadın da ayağına isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri F.A. ve A.Y.'yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, diğer yaralı E.S. kendi aracı ile özel bir hastaneye gitti. Olay sonrası polis tarafından bölgede detaylı inceleme yapılırken, açılan ateşte park halindeki 3 aracın da zarar gördüğü belirlendi. Polis olay yerinde pompalı tüfek ile bıçak ele geçirdi. Yaralanan F.A. ile A.Y.'nin tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacakları öğrenildi. (DHA)