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Afyonkarahisar'da silahlarla havaya ateş eden 6 kişiye adli işlem uygulandı

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Afyonkarahisar'da silahlarla havaya ateş eden 6 kişiye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada toplu olarak ellerinde silahlarla havaya ateş edenlerin görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, beldedeki 6 adreste yaptığı aramada, 5 tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 803 mermi ve muşta ele geçirdi.

Yakalanan 6 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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