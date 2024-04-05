Afyonkarahisar'da silahlarla havaya ateş eden 6 kişiye adli işlem uygulandı
Afyonkarahisar'da silahlarla havaya ateş eden 6 kişiye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada toplu olarak ellerinde silahlarla havaya ateş edenlerin görüntülerine ilişkin çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, beldedeki 6 adreste yaptığı aramada, 5 tabanca, 2 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 11 şarjör, 803 mermi ve muşta ele geçirdi.
Yakalanan 6 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.