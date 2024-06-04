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Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 9 tabanca, 7 tüfek, 10 şarjör, silah parçaları ve mermiler ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezi ile Gebeceler ve Kocaöz beldelerindeki 9 adrese düzenlenen operasyonda, 9 tabanca, 7 tüfek, 10 şarjör, silah parçaları ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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