Afyonkarahisar'da şiddetli yağış nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı - Haberler

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Afyonkarahisar'da şiddetli yağış nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da şiddetli yağış nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle konteynerde mahsur kalan 9 kişi, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Efeköy ile Ağzıkara köylerinde gece saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Efeköy'de yerleşim yerine yakın noktalarda bahçelerine giden 9 kişinin, evlerine geri dönmediği ve bölgedeki bir konteynere sığındıkları ihbarı yapıldı.

Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma ve Şuhut Belediyesi itfaiye ekipleri iş makineleriyle olay yerine ulaştı. Konteynerde mahsur kalan 9 kişi, iş makinesi yardımıyla güvenli alana çıkarıldı.

Ağzıkara köyünde de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arazilerde hasar tespit çalışması başlattı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Hisarcık Şuhut AFAD Güncel Haberler

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