Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Sivas'tan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Seydiler beldesi yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle arka kısmından yanmaya başladı. Yangın nedeniyle otobüs yol kenarına çekildi ve 38 yolcu araçtan indirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Sivas İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.