AFYONKARAHİSAR - Servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 kişi yaralandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Musa Cumhur Çetinkaya idaresindeki 03 ADR 140 plakalı servis minibüsü, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda Halil Aydın'ın kullandığı 03 F 0295 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücüler ve araçlardaki 15 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel