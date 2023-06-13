Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Ş.Ş. (36) idaresindeki 10 D 0022 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Gecek Termal mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile eşi M.Ş. (32), çocukları K.S.Ş. (10) ve G.Ş. (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel