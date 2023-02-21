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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

S.A. (51) idaresindeki 26 NH 140 plakalı otomobil, Karacaahmet köyü ile Hacıbeyli köyü yolu arasında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Y.Ö. (47), A.D. (43) ve A.Y. (38) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.Ö'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karacaahmet Karahisar Güncel Haberler

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