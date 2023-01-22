Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Seyit Bolat (36) idaresindeki 09 BH 719 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Meral Bolat (38), Beray Su Bolat (11) ile Yiğit Harun Bolat (2) yaralandı.

Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Karahisar Camili Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title