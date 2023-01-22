Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Seyit Bolat (36) idaresindeki 09 BH 719 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında bariyerlere çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile Meral Bolat (38), Beray Su Bolat (11) ile Yiğit Harun Bolat (2) yaralandı.
Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel