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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 26 FT 246 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kurudere köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, Mevlüt G. ve Ali D, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

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