Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsü öğrenilemeyen 26 FT 246 plakalı otomobil, Bolvadin-Emirdağ kara yolu Kurudere köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, Mevlüt G. ve Ali D, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenazeler, Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel