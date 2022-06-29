Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde şarampole devrilen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı. H.S.Ü. (32) idaresindeki 34 ES 795 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Hacıbeyli Köyü Kavşağı'nda şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki M.Y.Ü. (32) ve A.A.Ü. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar Güncel Haberler

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