Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

R.K, (35) idaresindeki 34 BM 605 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Bayramgazi köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü R.K. ile araçtaki B.K (28) B.K (26) H.K (8) ve E.S.K. (2) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri üniversite Hastanesi'ne (AFSÜ) kaldırılan yaralılardan E.S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Canan Tükelay - Güncel

Birleşmiş Milletler Karahisar Kütahya Güncel Haberler

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