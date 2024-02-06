Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
E.B.Y. (22) idaresindeki 34 SN 5764 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolu Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki S.C.E. (24) ile B.Y. (22). yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.