Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Haberler

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü
AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Yavuz (51) idaresindeki 07 GOH 90 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunda çimento fabrikası yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Yavuz yaralandı.
Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Arif Yavuz - Güncel