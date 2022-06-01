Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü - Haberler

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Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Yavuz (51) idaresindeki 07 GOH 90 plakalı kamyon, Afyonkarahisar-Şuhut kara yolunda çimento fabrikası yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Yavuz yaralandı.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan Yavuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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