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Afyonkarahisar'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Ş.Y. (47) idaresindeki 06 FDJ 81 plakalı hafif ticari araç, Bolvadin - Emirdağ kara yolunun 21. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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