Afyonkarahisar'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

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Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeniyle tüm canlı hayvan pazarları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler doğrultusunda ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Afyonkarahisar'da şap hastalığı nedeniyle canlı hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şap hastalığı nedeniyle ilimiz genelinde tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatılmıştır. Yetiştiricilerimize duyurulur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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